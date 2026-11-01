EMS Genel Kurulu'nda emeklilerin ortak çatıda birleşmesi için çağrı yapıldı - Son Dakika
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EMS Genel Kurulu'nda emeklilerin ortak çatıda birleşmesi için çağrı yapıldı

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EMS Genel Kurulu\'nda emeklilerin ortak çatıda birleşmesi için çağrı yapıldı
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EMS 2. Olağan Genel Kurulu'nda emekli sendikaları, dernekleri ve meclislerinin ortak hak talepleri etrafında birleşmesi için çağrı yapıldı. Eş Sözcü Ali Ersin Gür, yaklaşık 18 milyon emeklinin ortak örgütlenmeyle ülkenin geleceğinde belirleyici olabileceğini söyledi.

(ANKARA) - Emekli Meclisleri Sendikası'nın (EMS) 2'nci Olağan Genel Kurulu'nda, emekli sendikaları, dernekleri ve meclislerinin ortak hak talepleri etrafında birleşmesi çağrısı yapıldı.

EMS 2. Olağan Genel Kurulu sendikanın genel merkezinde toplandı. Genel kurulda Divan Başkanlığına Ali Başak, katipliklere Ayten Kaplan ve Zeliha Kartal seçildi.

EMS Eş Sözcüsü Ali Ersin Gür, genel kuruldaki konuşmasında, sermayeye vergi avantajları sağlanırken emeklilerin ve çalışanların açlık sınırının altında gelirle yaşamaya mahkum edildiğini belirtti. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emeklinin bulunduğunna işaret eden Gür, bu kesimin ortak bir örgütlenme ve mücadele anlayışıyla ülkenin geleceğinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Emeklilerin tek çatı altında örgütlenmesini hedeflediklerini belirten Gür, farklı siyasi yapıların kendi emekli sendikalarını oluşturma çabalarının ortak mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti. Gür, tüm sendika ve siyasi yapılara birleşik emekli mücadelesi çağrısı yapılmasını "zorunluluk ve tarihsel görev" olarak nitelendirdi.

Emeklilerin sendika kurma hakkına ilişkin hukuki sürece de değinen Gür, sendikalaşma hakkının Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını savundu.

Emeklilerin sendika kurmasını açıkça yasaklayan bir yasal düzenleme bulunmadığını belirten Gür, Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen davada hak ihlali kararı verilmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını söyledi.

Gür, "Hak, yasadan önce gelir, sendikalaşmak en doğal hakkımızdır" dedi.

2027 YILI HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Faaliyet ve mali raporların okunarak ibra edildiği genel kurulda, sendikanın tüzüğünde değişikliklere gidildi. Daha esnek bir çalışma takvimi, Türkiye Koordinasyonu ve kolektif sekreterliklerin oluşturulması kabul edilen genel kurulda, 2027 yılı için gerçek yaşam maliyetlerine uygun gelir ve insanca yaşam koşullarının sağlanması, emeklilerin sosyal güvenlik politikalarında söz ve karar hakkına sahip olması, doğanın korunması ve sağlıklı gıdaya erişimin güvence altına alınması hedefleri belirlendi.

Tüm emekli sendikaları, dernekleri ve meclislerinin ortak hak talepleri doğrultusunda bir platform veya federatif çatı altında birleşmeye çağırıldığı genel kurulda, fon krizine ilişkin haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan veya tutuklanan gazetecilere destek verilmesi kararlaştırıldı.

EMS'NİN YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Genel kurulda açık oylamayla yapılan seçimlerde sendikanın Eş Sözcülüğüne Ali Ersin Gür ve Memnune Kardaş seçildi.

Yeni yönetimde görev dağılımı şöyle gerçekleşti: Genel Sekreterler: Ramazan Tekin, Bekir Sami Tekin, Örgütlenme Sekreterleri: Mehmet Ali Güngören (Denizli), Sadettin Ergen (Burdur), Genel Mali Sekreterler: Tuncay Koçak (Ankara), Dürdane Bekdemir (Ankara), Eğitim Sekreterleri: Esin Koman (Çanakkale), Ramazan Biçer (Burdur), Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterleri: Mehmet Bayraktar, Ali Ersin Gür, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterleri: Rahmi Cinokur (Akçay), Murtaza Aydeniz (Diyarbakır), Arabulucu ve Kriz Yönetimi Sekreterleri: Ali Başak (Ankara), Dürdane Bekdemir (Ankara), Emekli Dul ve Yetim Hakları Sekreterleri: Eşref Bozkurt (Diyarbakır), Tuncay Koçak (Ankara), Engelli Hakları Sekreterleri: Hamza Boğan (Ankara), Şirin Özdemir (Ankara), Çevre ve Ekoloji Sekreterleri: Emin Durmaz (Denizli), Şeref Saylam (Kuşadası).

Kaynak: ANKA
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