En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek

En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
31.01.2026 09:39
20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu. Aradaki 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

SGK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.

Emekli maaşlarının alt sınırını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasal onay ile birlikte, Ocak ayı içerisinde maaşını zamlı alamayan emekliler için "fark ödemesi" yapılacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerinin hesaplarına 3 bin 119 TL'lik zam farkları yatırılacak. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

4 ŞUBAT GÜNÜ FARK ÖDEMESİ HESAPLARDA

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren artış kapsamında, ocak ayına ilişkin 3 bin 119 liralık maaş farkının ise 4 Şubat'ta emeklilerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 1234 1234:
    kök maaş 19 bin olanda 12.19 dan 21 oldu 9000 bin günden bilinçziz hesaplar 58 6 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    olacak tabiki. 0 4
  • Murat Baydar Murat Baydar:
    bu kalan miktarı Mestan Özcan bey e verelim gecinemez miş 52 1 Yanıtla
  • Mert Can Budak Mert Can Budak:
    Avrupada olsa bu hükümete birtane oy çıkmaz" 42 5 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Avrupa'da yaşa o zaman. 6 10
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    emekliler sadakalarini almaya basliyorlar 28 4 Yanıtla
  • McA ! McA !:
    Muhalifsen bu site yorumları engelliyor yayınlamıyor 11 1 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Alakası yok 1 2
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek - Son Dakika
