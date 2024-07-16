10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi - Son Dakika
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10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Zamlı maaşların ağustos ayında hesaplara yansıyacağı tahmin ediliyor.

16.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:18
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6 Aylık enflasyon farkı ardından emekli ve memurların zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyordu. Kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL aralığında olanlar ise zam farkından yeterince yararlanamıyordu. Yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

"BÜTÇEYE MALİYETİ 33 MİLYAR 200 MİLYON TL"

Güler "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3,7 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL'dir." dedi.

"ENFLASYON DOĞRULTUSUNDA ZAM YAPTIK"

Bu zammın seyyanen olmadığını belirten Güler, "Bütün emeklilerimize enflasyon doğrultusunda bu zamları yaptık. 10 bin TL'ye nasıl tamamladıysak şimdi de 12 bin 500 TL'ye tamamladık. Yeni bir uygulama inşa etmedik" ifadelerini kullandı.

10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL\'ye yükseltildi

Abdullah Güler, AK Parti, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (66)

  • yilmaz aslan: Peki dünya prim ödeyip 12500 alan ne olacak.haksızlık değil mi onlara.adam maaşı 8000 az prim ve düşük Ödemiş 12500 ver.yıllarca prim ödeyip 12500 alana zam yok.sizin adaletiniz batsın 267 12 Yanıtla
    Hursit Yavas: Bu hukemette hak kavrami yok yanlis sorular sorma ;) 65 4 Zafer özkel: hocam bağkurdan 12000 gün ödeyip 11 bin maaş alanalrı biliyorum ben sen nerdesin :d 36 4 Yunuss Bayern: Bu devlet batmaya yok olmaya mahkumdur 26 7 Çuvaldız: iyi şimdi emekliler hacca ümre ye gider, torunlarına neler alırlar neler..! 15 2 Dilek Dizdar: 2008 oran düşüklüğü !…yıllarca hak olunncaya kadar çalış yüksek ödenmiş primim olmasına rağmen!… Adalet bunun neresinde derler !… Lütfen yorum yaparken neyin ne olduğunu iyice anlamak gerekiyor 13 0
  • Sinan Zeybekler: çare olurmu olmaz 15 bin yapsan da olmaz çünkü şürkürsüz bir toplumuz birde yanına enflasyon birde yanına marketleri denetimsizlik yani yetmez de babam yetmez 30 74 Yanıtla
    Ayhan Can: yorumuna cevap yazayım dedim..ne yazacağımı bilemedim.sedece yazık... 13 0 Alper Eren: Avrupa ve diger ulkedekiler çok şükür ettikleri için gecinebiliyorlar doğru dedin. 1 0
  • Ahmet Maviş: Çok bile 20 36 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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