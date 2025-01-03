ENAG Verilerine Göre Aralık 2024 Enflasyonu

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(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.

ENAG, Aralık 2024 ve 2024 yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre Aralık 2024 döneminde günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,34 arttı. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 83,40 olarak hesapladı.