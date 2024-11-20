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Endonezya BRICS'e Katılıyor

Endonezya, BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti. Büyükelçi olumlu gelişmeyi duyurdu.

20.11.2024 14:47
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Endonezya'nın Moskova Büyükelçisi Jose Antonio Morato Tavares, ülkesinin, BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul ettiğini bildirdi.

Büyükelçi Tavares, Saint Petersburg merkezli TASS haber ajansına açıklamasında, Endonezya'nın, BRICS'e "ortak ülke" olarak katılma davetini kabul ettiğini bildirerek "Bu, olumlu bir gelişme." dedi.

Söz konusu statünün, Endonezya'nın BRICS toplantılarına "ortak ülke" olarak katılmasını sağlayacağını kaydeden Tavares, ülkesinin, bu rolde "BRICS'in herhangi bir girişimine aktif olarak katılacağını ve katkıda bulunacağını" söyledi.

Kazan'da "özgür ve aktif" dış politika vurgusu

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.

Bakan Sugiono, burada yaptığı konuşmada, "özgür ve aktif" dış politika ilkeleriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle BRICS'e katılma niyetinde olduklarını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki zirve sonrası, grubun, ortak ülkelerin yer alacağı bir liste üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Bu ülkelerin isimleri açıklanmamıştı.

Öte yandan TASS'ın haberinde, ilk etapta bu ülkelere davet gönderileceği ve olumlu yanıt alındığında ilgili duyuruların yapılacağı bildirildi.

BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya BRICS'e Katılıyor - Son Dakika

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