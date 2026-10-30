Endonezya'da 22'si yabancı 97 şirkete yangın soruşturması başlatıldığı belirtildi - Son Dakika
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Endonezya'da 22'si yabancı 97 şirkete yangın soruşturması başlatıldığı belirtildi

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Endonezya'da orman ve arazi yangınlarıyla ilişkili 22'si yabancı sermayeli 97 şirket hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Bazı şirketlerin yaklaşık 30 bin hektarlık alanın yanmasına yol açtığından şüpheleniliyor.

Endonezya'daki orman ve arazi yangınlarıyla ilişkili olarak 22'si yabancı sermayeli 97 şirket hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, bazı şirketlerin ülkede yaklaşık 30 bin hektarlık alanın yanmasına yol açan yangınlara neden olduğundan şüpheleniliyor.

Bu çerçevede 22'si yabancı sermayeli olmak üzere 97 şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaların ileri safhalarında "kurumsal şüphelilerin" sayısının artabileceği belirtiliyor.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları çıktı

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında bulunuyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül döneminde çıkan yangınlara 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel müdahale etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
EndonezyaGüncelDünyaSon Dakika

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