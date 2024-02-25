Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya\'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletinde bulunan kıyı kenti Pelabuhanratu açıkları olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

25.02.2024 17:55
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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletinde bulunan kıyı kenti Pelabuhanratu açıkları olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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