Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün, eyaletin Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
