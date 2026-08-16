Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, kurtarma ekiplerinin, çoğunluğu Sikka, Manggarai ve Doğu Manggarai'deki üç ağır hasar gören bölgede olmak üzere çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Nagekeo bölgesinde yaklaşık 2 bin kişinin geçici barınaklara sığındığını belirten Suharyanto, lojistik destek sağlamak ve acil durum müdahale operasyonlarına destek olmak amacıyla üç helikopter ve bir kurtarma gemisinin görevlendirildiğini bildirdi.

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Polis Şefi Rudi Darmoko, depremin ciddi hasara yol açtığını ve binaların çöktüğünü vurgulayarak, şehirler ve köylerdeki elektrik kesintilerinin bilgi akışını engellediğini ve arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Ölü sayısı 47'ye yükseldi

BNPB'den yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde bölgedeki 346 evin hasar gördüğü vurgulanan açıklamada, 87 eğitim ve 18 sağlık tesisi ile 5 ibadethane ve 6 kamu binasının da zarar gördüğü belirtildi.

Ülkenin Meteoroloji Ajansı da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Öte yandan Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelirken, can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.