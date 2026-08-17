Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya\'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem
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Endonezya'nın Flores Adası'nda 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem sonrası acil durum ilan edildi.

CAKARTA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaleti, 15 Ağustos'ta Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 14 günlük acil müdahale durumu ilan etti.

Eyalet Valisi Melki Laka Lena tarafından yayımlanan kararnameye göre, acil müdahale durumu 15 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Merkez üssü, Nagekeo bölgesindeki Mbay'in yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan depremin, yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, depremde ve 341 artçı sarsıntıda 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 113 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sikka'da 3.356, Manggarai'de 2.078 ve Nagekeo'da 500 kişi barınma merkezlerine sığınırken, Bima ve Selayar'da depremden etkilenen bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

914'ü ağır, 126'sı orta, 317'si ise hafif derecede olmak üzere en az 1.357 ev hasar gördü.

Depremde 93 eğitim tesisi, 18 sağlık tesisi ve 38 devlet binası da dahil olmak üzere kamu tesisleri de zarar gördü.

Kararnamede, acil müdahale durumu ilan edilerek, depremden etkilenen bölgelerde afet müdahalesi, tahliye, yardım dağıtımı ve yeniden inşa çalışmalarını kolaylaştırmanın amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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