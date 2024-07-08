Endonezya'da altın madeninde heyelan: 11 işçi hayatını kaybetti

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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda 11 işçi hayatını kaybetti.

Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası'ndaki sağanağın heyelana yol açtığını bildirdi.

Ilahude, heyelanda Bone Bolango bölgesindeki "yasa dışı" işletilen altın madeninde çalışan 35 işçinin toprak altında kaldığını açıkladı.

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini aktaran Ilahude, ekiplerin 11 kişinin cesedine ulaştığını kaydetti.

Ilahude, ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmakta zorlandığını ifade ederek, şu ana kadar 5 kişinin yaralı kurtarıldığını, kalan 19 kişi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, 6 Temmuz'dan bu yana bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurların Bone Bolango'daki beş köyde 3 metre yüksekliğe ulaşan sellere neden olduğunu, yaklaşık 300 evin ve 1000'den fazla kişinin bundan etkilendiğini söyledi.