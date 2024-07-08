Endonezya'da altın madenini vuran toprak kayması ve sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'da altın madenini vuran toprak kayması ve sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

Endonezya'nın Gorontalo eyaletindeki Bone Bolango bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve ani sellerde ölü sayısı 11'e yükselirken, 17 kişiden ise haber alınamıyor. Bölgedeki maden sahası ve kampları da etkilenirken, arama kurtarma çalışmaları zorlu ulaşım koşulları nedeniyle engelleniyor. Toprak kaymalarının vurduğu evlerde ise çamur ve moloz baskını yaşandı.

08.07.2024 14:11
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CAKARTA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Gorontalo eyaletindeki Bone Bolango bölgesinde bir altın madenini vuran toprak kaymaları ve ani sellerde ölü sayısı 11'e yükselirken, 17 kişiden ise haber alınamıyor.

Bölge Afet Yönetim Kurumu Operasyon Birimi Başkanı Achril Babyonggo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cumartesi gece yarısı şiddetli sağanak yağışlardan kaynaklanan toprak kaymaları ve ani sellerin bölgedeki madeni vurduğunu, madenci kamplarını ise sürükleyip dağıttığını kaydetti.

Babyonggo telefonda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 11'e yükseldi. 17 kişinin ise kaybolduğu bildirildi" dedi.

Babyonggo, yerel arama kurtarma ofisi, asker, polis ve afet kurumu çalışanlarından oluşan yaklaşık 180 personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını sözlerine ekledi.

Gorontalo Arama ve Kurtarma Ekibi Başkanı Heriyanto, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, maden sahasının ücra konumu ve zorlayıcı ulaşım koşullarının arama çalışmalarını engellediğini söyledi. Çok sayıda köprünün yıkılması nedeniyle araç geçişinin imkansız hale geldiğini belirten yetkili, insanların yaya olarak ilerlemek durumunda kaldığını belirtti.

Bölge Afet Yönetim Kurumu ayrıca beş nahiyede toprak kaymalarının vurduğu 288 evde çamur ve moloz baskını yaşandığını ve 1.029 bölge sakininin afetten etkilendiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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