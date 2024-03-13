Endonezya'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 2 Ölü, 24 Kayıp

Nevşehir Kapalı Pazar Yeri: Sessiz ve Modern

Nevşehir'de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde hem esnaf hem de müşteriler memnun. Vatandaşlar, huzurlu bir ortamda alışveriş yapabiliyor. Pazar esnafları sessiz sedasız müşterilerini bekliyorlar. Bu uygulama sayesinde market ve alışveriş merkezleriyle rekabet edebilir hale gelindi. Pazar yerinde yaklaşık bin çalışan ve binlerce müşteri bulunuyor. Bağırmak ve çağırmak yasak olduğu için nezih bir ortamda satış yapılıyor.