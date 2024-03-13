Endonezya'da, içinde 37 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.
Kurtarma görevlileri, 9 Mart'ta, Cakarta'dan Bali yakınlarındaki Lombok Adası'na giden balıkçı teknesinin, fırtınanın yol açtığı yüksek dalgalara kapılarak Bone Körfezi'nde alabora olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma ekibinin, ölen 2 kişinin cesedi ile 11 kişiye Güney Sulawesi iline bağlı Selayers Adası'nın çeşitli bölgelerinde ulaştığı ifade edildi.
Yetkililer, kurtarılanların yakınlardaki sağlık merkezlerinde tedavi edildiğini ve durumlarının stabil olduğunu aktarırken, kaybolan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 2 Ölü, 24 Kayıp - Son Dakika
Zonguldak'ta dini nikahla yaşadığı kadını öldüren jandarma uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Uzman çavuş, tartışma sonucu kadına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden Konya Akşehir'e giderek motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Çalınan 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi ve şüpheliler tutuklandı.
Nevşehir'de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde hem esnaf hem de müşteriler memnun. Vatandaşlar, huzurlu bir ortamda alışveriş yapabiliyor. Pazar esnafları sessiz sedasız müşterilerini bekliyorlar. Bu uygulama sayesinde market ve alışveriş merkezleriyle rekabet edebilir hale gelindi. Pazar yerinde yaklaşık bin çalışan ve binlerce müşteri bulunuyor. Bağırmak ve çağırmak yasak olduğu için nezih bir ortamda satış yapılıyor.
Türkiye'de yaygın popülasyona sahip bozayılar, doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından daraltılması ve küresel ısınmanın etkisiyle yılın en soğuk mevsimini kış uykusuna yatmadan geçiriyor.
Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sahnelenen 'Mizah Hattı' adlı oyunu izleyen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü tarafından plaketle ödüllendirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak kullanımdan kaynaklanan yeraltı kablo patlaması meydana geldi. Dicle Elektrik, kayıp-kaçak ekipleri ana hattan kaçak bir hat çekildiğini tespit etti. Yangına sebep olan hattı kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayın tespiti ve gerekli onarımların yapılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmaları tamamlandı ve yeraltı kabloları tekrar örtüldü. 13 abone için yasal işlem başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir beş yıldızlı otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının, otelde yapılan tadilat sırasında çıktığı belirtildi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, böbrek tümöründe erken tanının önemli olduğunu belirterek, düzenli kontrol yaptırılması uyarısında bulundu. Bilen, böbrek tümörünün hızlı büyüyen ve ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayarak, hastalığın tipik belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Ayrıca, robotik cerrahinin tedavi sürecini kolaylaştırdığını ve ilaçların hastaların yaşam süresini uzattığını ifade etti.
Eyüpsultan'da 20 bin TL borcu olduğu adam tarafından alıkonulduğu iddia edilen kadın, kardeşine konum atınca polis ekipleri eve baskın yaptı. Kadın kurtarılırken şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 kilo 957 gram çeşitli narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Afyonkarahisar Belediyesi, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından açılan ve kaçak olarak işletilen kuyumcu dükkanını mühürledi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işletmeye cezai müeyyide uygulandı.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. Haftası'nda oynanan Karşıyaka maçında taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmaması ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sevk raporunda, maçtaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk kararı alındığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?