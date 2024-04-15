Endonezya'da yılbaşından bu yana dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179,4 arttı.
Antara News'un haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2024 başından bu yana dang hummasından hayatını kaybedenlere ilişkin verileri açıkladı.
Ülkede dang humması vaka sayısının 62 bin 1'e, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının da 475'e ulaştığı belirtildi.
Buna göre, 2023'te aynı dönemdeki vaka sayısının yüzde 174,9, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da yüzde 179,4 arttığı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan vakalara karşı sivrisinek üreme alanlarının ilaçlanmasına ve temizliğine önem verilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 2023'ün ilk 15 haftasında dang humması vaka sayısı 22 bin 551, hayatını kaybedenlerin sayısı da 170 olarak kayıtlara geçmişti.
Dang humması
Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.
Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa neden olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da dang humması vakaları ve ölümler artıyor - Son Dakika
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kaza yerini terk ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?