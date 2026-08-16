Endonezya'da Deprem: 51 Ölü, 101 Yaralı - Son Dakika
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Endonezya'da Deprem: 51 Ölü, 101 Yaralı

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Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 101 kişi yaralandı.

Endonezya'da dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı, 101 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, ölü sayısının 51'e yükseldiğini, 101 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremde 900'den fazla ev yıkıldı, 450 ev hasar gördü, yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi.

Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapattı.

Endonezya'da dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Deprem: 51 Ölü, 101 Yaralı - Son Dakika

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