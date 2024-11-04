Endonezya'da Dev Ağaç Kazası: 9 Ölü, 8 Yaralı

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CAKARTA, 4 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde büyük bir ağacın sığınakların üzerine devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Pazar günü saat 12.30 sularında eyaletin Soppeng bölgesindeki Mattabulu köyünde yer alan Bulu Matanre kültürel alanında, ziyaretçilerin şiddetli yağış ve sert rüzgardan korunmak için sığınak aradığı sırada meydana geldi.

Soppeng Emniyet Müdürü Muh Yusuf Usman, yazılı bir açıklama yaparak can kayıplarını doğruladı. "Şu anda ölü sayısı 9, yaralı sayısı ise 8" diyen Usman, yaralıların yerel bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle kökünden sökülen yaşlı ağaç, insanların sığındığı küçük evlerin üzerine devrildi.

Kazanın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, tahliye çalışmalarına başladı.