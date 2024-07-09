Endonezya'da heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika
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Endonezya'da heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu meydana gelen heyelanda altın madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, hala kayıp olan 45 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

09.07.2024 11:35
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Arama ve Kurtarma Ofisi yetkililerinden Heriyanto, heyelana ilişkin açıklama yaptı.

Heriyanto, Sulawesi Adası'ndaki heyelan nedeniyle Bone Bolango bölgesinde toprak altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını hızlandırabildiğini aktaran Heriyanto, yaklaşık 52 kişinin heyelandan kaçmayı başardığını ifade etti.

Heriyanto, 18'i yaralı olmak üzere yaklaşık 23 kişinin de canlı çıkarıldığını ve halen kayıp 45 kişi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, arama kurtarma çalışmaları için polis ve askeri personel dahil 200'den fazla kişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Ilahude, çok sayıda kayıp olduğunu ve bazı uzak bölgelere henüz ulaşılamadığı için ölü sayısında artış görülme ihtimaline işaret etti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki sağanak sonucu dün, heyelan meydana gelmiş ve Bone Bolango bölgesinde "yasa dışı" işletilen bir altın madeninde onlarca kişi toprak altında kalmıştı.

Kaynak: AA

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