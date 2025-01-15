Endonezya'da Ibu Yanardağı Patladı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.
Endonezya Ulusal Afet Merkezinden (BPBD) yapılan açıklamada, Kuzey Maluku'ya bağlı Halmahera Adası'nın doğusundaki Ibu Yanardağı'nın patlama sırasında volkanik kül püskürttüğü belirtildi.
Yaklaşık 2 dakika süren patlama sonrası yanardağdan 4 kilometre uzaklığa kadar ulaşan dumanların yükseldiği aktarılan açıklamada, bölgede geçici tahliye noktalarının belirlendiği ve gerekli durumda bölge sakinlerini tahliye etmeye hazır olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin en yüksek seviyeye çıkartıldığı ifade edilerek, halka dağa 4 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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