Endonezya'da Ibu Yanardağı Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'da Ibu Yanardağı Patladı

Ibu Yanardağı'ndaki patlamanın ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, tahliye hazır.

15.01.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Endonezya Ulusal Afet Merkezinden (BPBD) yapılan açıklamada, Kuzey Maluku'ya bağlı Halmahera Adası'nın doğusundaki Ibu Yanardağı'nın patlama sırasında volkanik kül püskürttüğü belirtildi.

Yaklaşık 2 dakika süren patlama sonrası yanardağdan 4 kilometre uzaklığa kadar ulaşan dumanların yükseldiği aktarılan açıklamada, bölgede geçici tahliye noktalarının belirlendiği ve gerekli durumda bölge sakinlerini tahliye etmeye hazır olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin en yüksek seviyeye çıkartıldığı ifade edilerek, halka dağa 4 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğal Afetler, Endonezya, Güvenlik, Yanardağ, Güncel, Maluku, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Ibu Yanardağı Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:28:49. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da Ibu Yanardağı Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.