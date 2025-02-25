Endonezya'da Kamyon Kazası: 15 Ölü

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CAKARTA, 25 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın batısındaki Riau eyaletinde 32 kişiyi taşıyan bir kamyonun nehre yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Eyalet arama ve kurtarma ofisi başkanı Budi Cahyadi pazartesi günü yaptığı açıklamada, kazanın cumartesi günü Pelalawan bölgesinde uyuklayan bir sürücünün aracın kontrolünü kaybederek Segati Nehri'ne düşmesiyle meydana geldiğini söyledi.

Cahyadi telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kazada kamyonda bulunanların tamamı bugün çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 15'e yükseldi" dedi.

Cahyadi, "Lastik botlar kullanarak suyu karıştırdık ve cansız bedenlerin suyun yüzeyine çıkma sürecini hızlandırdık. Ölenlerin cenazesinin tamamı su yüzüne çıkınca bulundu" dedi. Yetkili ayrıca olaydan 17 kişinin sağ kurtulduğunu doğruladı.

Cahyadi, kaza meydana geldiğinde kamyonun, aralarında birkaç çocuğun da bulunduğu işçileri ve aile üyelerini bir şirketten mal satın almak üzere bir markete götürdüğünü de sözlerine ekledi.