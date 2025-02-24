Endonezya'da Kamyon Kazası: 6 Ölü, 9 Kayıp

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CAKARTA, 24 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Riau eyaletinde aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 32 kişiyi taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişiye ulaşılamıyor.

Eyalet arama ve kurtarma ofisi başkanı Budi Cahyadi, kamyonun cumartesi gecesi Pelalawan bölgesindeki bir nehre düştüğünü söyledi.

Cahyadi, "Hayatını kaybeden 6 kişiden 3'üne pazar günü, diğerlerineyse cumartesi günü ulaşıldı" dedi.

Cahyadi telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 6'ya yükseldi ve 9 kişi hala kayıp. Olaydan 17 kişi sağ kurtuldu" ifadelerini kullandı. Yetkili, hayatta kalanların tamamının tedavi için bir sağlık kliniğine götürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Cahyadi kayıp 9 kişiye yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının pazartesi günü yeniden başlayacağını kaydetti. Kazaya sürücünün uyuklamasının neden olduğu düşünülüyor.

Yetkili, kamyonun pazar günü nehirden çıkarıldığını, ancak aracın içinde cansız beden bulunmadığını bildirdi.