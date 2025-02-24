CAKARTA, 24 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Riau eyaletinde aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 32 kişiyi taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişiye ulaşılamıyor.
Eyalet arama ve kurtarma ofisi başkanı Budi Cahyadi, kamyonun cumartesi gecesi Pelalawan bölgesindeki bir nehre düştüğünü söyledi.
Cahyadi, "Hayatını kaybeden 6 kişiden 3'üne pazar günü, diğerlerineyse cumartesi günü ulaşıldı" dedi.
Cahyadi telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 6'ya yükseldi ve 9 kişi hala kayıp. Olaydan 17 kişi sağ kurtuldu" ifadelerini kullandı. Yetkili, hayatta kalanların tamamının tedavi için bir sağlık kliniğine götürüldüğünü de sözlerine ekledi.
Cahyadi kayıp 9 kişiye yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının pazartesi günü yeniden başlayacağını kaydetti. Kazaya sürücünün uyuklamasının neden olduğu düşünülüyor.
Yetkili, kamyonun pazar günü nehirden çıkarıldığını, ancak aracın içinde cansız beden bulunmadığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Kamyon Kazası: 6 Ölü, 9 Kayıp - Son Dakika
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