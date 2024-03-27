Endonezya'da meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 35 Proje ve Sloganlarıyla Dikkat Çekiyor

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarında vaat ettiği 35 proje ve kullandığı sloganlarla dikkat çekiyor. Fırıncıoğlu, yaptığı konuşmalarda projelerini anlatırken Bartınlılar arasında viral olan bir dua da yapıyor.