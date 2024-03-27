Endonezya'da meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti

BANDUNG, 27 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin başkenti Bandung'a bağlı Cibenda köyünde meydana gelen heyelanda kaybolan kişileri arayan arama kurtarma ekibi, 26 Mart 2024.
Yerel afet müdahale ajansı, Pazar akşamı Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanın ardından, kurtarma ekiplerinin aralarında çocukların da bulunduğu 5 cansız bedene ulaştığını belirtti. Kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)
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Niğde Belediyesinin "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi"nde çalışmalara başlandı.
Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesinin girişine yakın noktada meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlara çarptı. Otomobilin çarpması sonucu su dolu kanala düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişinin üst aramasında 53 Elektronik Sigara ele geçirildi. Elektronik sigaralara el konulurken kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.
Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Genç Sağlık Sendikası Başkanı Emrah Eren, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Eren, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin azim, fedakarlık ve özveriyle çalıştığını ancak kronikleşen sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Sendika üyeleri, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin taleplerini sıralayarak yetkililere duyurdu.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da projelerini anlattı. Tütüncü, trafik sorununu çözmek, altyapıyı güçlendirmek ve çevre sorunlarıyla mücadele etmek gibi konulara odaklanacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçimler yaklaşırken çalışanların işlerini kaybedecekleri gibi asılsız iddiaların kamuoyunda çıkması üzerine Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına seslendi.
Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarında vaat ettiği 35 proje ve kullandığı sloganlarla dikkat çekiyor. Fırıncıoğlu, yaptığı konuşmalarda projelerini anlatırken Bartınlılar arasında viral olan bir dua da yapıyor.
Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, tırın çarptığı Akgün Aksu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin ilk derece mahkemenin kararını, hukuka uygun buldu. Kılıçdaroğlu, tazminat ve fer'ileri birlikte 138 bin 138 lira ödedi.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, mahallede yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette, AK Parti Bilecik İl Başkanı, MHP Merkez İlçe Başkanı ve diğer parti üyeleri de yer aldı. Yaman, göreve seçildiği takdirde bölgenin sorunlarını çözeceğini söz verdi.
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