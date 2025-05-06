Endonezya'da Otobüs Kazası: 12 Ölü

CAKARTA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang Panjang kentinde salı sabahı meydana gelen otobüs kazasında en az 12 kişi hayatını kaybetti ve 5'ten fazla kişi de yaralandı.

Kaza, Antar Lintas Sumatra adlı otobüs şirketi tarafından işletilen ve Medan-Cakarta güzergahında seyreden bir otobüsün fren arızası yaşadıktan sonra kontrolünü kaybedip devrilmesiyle meydana geldi.

Otobüste 25 yolcunun bulunduğu ve tüm yolcuların yerel hastanelere nakledildiği bildirildi.