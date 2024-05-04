Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

Güncel

GÜNEY SULAWESİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Sidrap naipliğinde şiddetli yağışların ardından sel suları içinde çamaşır yıkayan bir kadın görülüyor.

Ülkenin afet departmanından bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 15 kişinin öldüğünü söyledi, 4 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)