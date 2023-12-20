Endonezya\'da sel ve toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Lima Puluh Kota bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle sel suları altında kalan evler, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

CAKARTA, 20 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki bazı bölgeleri vuran hidrometeorolojik afetler iki kişinin ölümüne yol açtı.

Batı Sumatra Valisi Mahyeldi Ansharullah Pazartesi günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, aynı gün sabah saatlerinde Agam bölgesinde meydana gelen toprak kaymasına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ansharullah, ölenlerin kimliklerinin tespit edildiğini ve 18 ile 33 yaşlarında olduklarını söyledi.

Vali, Lima Puluh Kota bölgesinde de sel ve toprak kayması yaşandığını, bazı ana yolların kapandığını ve onlarca binanın sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

Vali ayrıca Marapi Yanardağı'ndan akan suları taşıyan nehirlerin yakınında yaşayan halkı, yağmurun şiddetinin artması halinde meydana gelebilecek soğuk lav taşkınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hükümetin resmi verilerinden alıntı yapan Ansharullah, kaynağını dağdan alan 23 nehrin bulunduğunu, görevlilerin şu anda nehirleri gözlemlediğini ve sonuçları kamuoyuna bildireceklerini kaydetti.

Endonezya, yağmur sezonunda hidrometeorolojik afetlerle sık sık karşılaşıyor.