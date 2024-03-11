Endonezya'da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 26'ya yükseldi

Android 15, iPhone'lardaki Uydu Tabanlı Mesajlaşma Özelliğini Getirecek

Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Google'ın Android 15'e iPhone'ların kullanışlı bir özelliği olan uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini getireceği rapor ediliyor. Android 15'in uydu tabanlı mesajlaşma özelliği, kullanıcıların hücresel bağlantı olmadığı durumlarda uyduya bağlanarak mesaj göndermelerine olanak sağlayacak. Bu özellik, Android 14'ün beta sürümlerinde tespit edilmiş ancak Android 15'e sarkmıştır. Google'ın bu özelliği standart hale getirmek istediği düşünülmektedir. Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliği, akıllı telefonun nasıl uyduya otomatik olarak bağlanacağını ve en iyi bağlantıyı elde etmek için kriterleri açıklayacak. Ancak uydu desteği, cihazın modem donanımına bağlı olacak ve tüm Android 15 cihazlarına verilmeyebilir.