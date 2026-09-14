Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı, çevrede 5 kilometrelik alan yasak - Son Dakika
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Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı, çevrede 5 kilometrelik alan yasak

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Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı 3 kez patlayarak 800 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttü. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, yanardağın tehlike düzeyini 3. seviyeye çıkarıp çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyeti yasakladı.

Endonezya'ya bağlı Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 3 kez patlarken, 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasında, yanardağın 3 kez patladığı ve 800 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.

Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğu ve yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığı bildirildi.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı, çevrede 5 kilometrelik alan yasak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı, çevrede 5 kilometrelik alan yasak - Son Dakika
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