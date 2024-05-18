Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda 5 Patlama Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda 5 Patlama Yaşandı

Endonezya\'da Semeru Yanardağı\'nda 5 Patlama Yaşandı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 5 patlama meydana geldi. Yanardağın faaliyete geçtiği belirtilirken, püsküren küllerin yaklaşık 900 metreye yükseldiği ve güneybatı yönüne hareket ettiği kaydedildi. Semeru Yanardağı, 6 Mayıs'ta da patlamış ve çevreye volkanik kül püskürtmüştü.

18.05.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 5 patlama yaşandı.

Antara News'un haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan yanardağın faaliyete geçtiğini açıkladı.

Gözlem ofisi yetkilileri, Semeru Yanardağı'nda dün 5 patlama meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 900 metreye yükseldiğini ve güneybatı yönüne hareket ettiğini kaydetti.

Semeru Yanardağı 6 Mayıs'ta da patlamış ve çevreye volkanik kül püskürtmüştü. Semeru Yanardağı'nın faaliyet seviyesi, 16 Aralık 2021'den bu yana 3. derecede alarm seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Endonezya, Çevre, Güvenlik, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda 5 Patlama Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:14:22. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda 5 Patlama Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement