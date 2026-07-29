Endonezya'da Sert Kuraklık ve Orman Yangınları Alarmı
El Nino nedeniyle Endonezya'da kuraklık artarken, Lebak'taki baraj gölünden kalıntılar ortaya çıktı.
LEBAK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'da El Nino'nun şiddetlendirdiği kurak mevsim bu yıl daha uzun ve sert geçerken, ülke genelinde orman yangınları ve kuraklık riski de artıyor.
Kuraklık nedeniyle su seviyelerinin düştüğü Banten eyaletine bağlı Lebak bölgesindeki baraj gölünde uzun süredir sular altında bulunan kalıntılar da gün yüzüne çıktı.
Kaynak: Xinhua
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