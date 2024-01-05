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Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
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Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen tren kazasında, iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi ise yaralandı. Kazada bir makinist, makinistin yardımcısı ve bir personel hayatını kaybederken, yaralılar Cicalengka Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.

Endonezya\'da Tren Kazası: 3 Ölü, 10\'dan Fazla Yaralı
05.01.2024 - 11:10,
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CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Yerel MetroTV kanalına konuşan eyalet polis başkomiseri İbrahim Tompo'nun polis sözcüsü, kazada bir makinist, makinistin yardımcısı ve bir personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkanı Supriono'nun verdiği bilgilere göre Banliyö Hattı Bandung Raya ve Turangga trenleri, Cakarta saatiyle sabah 06.03'te Cicalengka bölgesinde çarpıştı.

Supriono telefonda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Personelimiz birçok yaralıyı kurtardı. En az 10'u aşkın yaralı var. Bu sayı artabilir" dedi. Supriono, tüm yaralıların Cicalengka Genel Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
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