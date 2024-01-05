Endonezya\'da Tren Kazası: 3 Ölü, 10\'dan Fazla Yaralı

CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Yerel MetroTV kanalına konuşan eyalet polis başkomiseri İbrahim Tompo'nun polis sözcüsü, kazada bir makinist, makinistin yardımcısı ve bir personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkanı Supriono'nun verdiği bilgilere göre Banliyö Hattı Bandung Raya ve Turangga trenleri, Cakarta saatiyle sabah 06.03'te Cicalengka bölgesinde çarpıştı.

Supriono telefonda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Personelimiz birçok yaralıyı kurtardı. En az 10'u aşkın yaralı var. Bu sayı artabilir" dedi. Supriono, tüm yaralıların Cicalengka Genel Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.