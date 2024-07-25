Endonezya\'da Ulusal Kebaya Günü kutlamaları

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ORTA CAVA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur Tapınak kompleksinde Ulusal Kebaya Günü töreni düzenlendi.

Çarşamba günü gerçekleşen kutlama sırasında insanlar geleneksel kostümler giydi ve Endonezya'ya özgü müzik enstrümanlarını çaldı.

Ulusal Kebaya Günü, Güneydoğu Asya'da kadınlar tarafından geleneksel olarak giyilen ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen bir üst giysi olan Kebaya için her yıl 24 Temmuz'da kutlanıyor.