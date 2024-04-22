Endonezya'da Yanardağ Patlaması Sonrası Adada Tahliye - Son Dakika
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Endonezya'da Yanardağ Patlaması Sonrası Adada Tahliye

Endonezya'nın Sulawesi adasının kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'nın patlamasının ardından Tagulandang Adası sakinleri tahliye edildi.

22.04.2024 10:38
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KUZEY SULAWESI, 22 Nisan (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (BNPB) temin ettiği fotoğrafta, Sulawesi adasının kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın patlamasının ardından tahliye edilen Tagulandang Adası sakinleri görülüyor, 22 Nisan 2024. (Fotoğraf: BNPB/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Yanardağ Patlaması Sonrası Adada Tahliye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Yanardağ Patlaması Sonrası Adada Tahliye - Son Dakika
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