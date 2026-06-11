Endonezya\'da Yeni Otomotiv Üretim Merkezi

CAKARTA, 11 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Batı Cava eyaletinde yıllık 300.000 araç üretim kapasitesine sahip ulusal bir otomotiv üretim merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı.

Sjafrie çarşamba günü Subang'da üretim tesisleri, araç mühendisliği ve geliştirme merkezleri, test sahaları ile destekleyici altyapılara yönelik incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında yerel medyaya konuşan bakan, Ulusal Otomobil Bölgesi'nin ulusal sanayinin güçlendirilmesi, teknoloji kapasitesinin artırılması ve entegre bir üretim ekosisteminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak stratejik bir tesis olduğunu söyledi.

Habere göre üç aşamada geliştirilecek projenin ilk aşamada yıllık 50.000 araç üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

539 hektarlık alana yayılacak projenin faaliyete geçtiğinde üniversite mezunları ve teknik personel için yaklaşık 2.000 istihdam yaratması bekleniyor.