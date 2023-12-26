Endonezya\'da Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı 1 Milyon Yolcuyu Taşıdı

CAKARTA, 26 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Cakarta kentindeki Halim İstasyonu'ndan hareket eden yüksek hızlı elektrikli çoklu ünite (EMU) treni, 25 Aralık 2023.

Endonezya ve Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olan Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (YHT), ticari işletmeye açıldığı 17 Ekim tarihinden bu yana 1 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, demiryolu hattında 1 milyon yolcu çıtasına Pazar günü ulaşıldı. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)