Endonezya'da Zorunlu Uzaktan Çalışma Uygulaması Başlatıldı
Endonezya'da Zorunlu Uzaktan Çalışma Uygulaması Başlatıldı

31.03.2026 18:20
Endonezya hükümeti enerji krizine karşı kamu çalışanları için her cuma uzaktan çalışma kararı aldı.

Endonezya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı akaryakıt ve enerji krizine karşı önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın, enerji ve akaryakıt piyasasını etkilemesi üzerine hükümetin hayata geçirdiği tasarruf tedbirlerini paylaştı.

Hükümetin, kamu çalışanları için cuma günü zorunlu uzaktan çalışma uygulamasını başlatma kararı aldığını bildiren Hartarto, elektrikli araçlar hariç, resmi araç kullanımına birtakım sınırlamaların da getirileceğini belirtti.

Hartarto, bu kapsamda resmi yurt içi seyahatlerin yüzde 50, yurt dışı seyahatlerin yüzde 70 oranında azaltılacağını aktardı.

"Ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu yapılması" çağrısında bulunan Hartarto, uzaktan çalışma uygulamasının devlet bütçesine yaklaşık 6,2 trilyon Endonezya rupisi (365? milyon ???????dolar) katkı sağlayabileceğini vurguladı."

Sağlık, güvenlik, temizlik ile sanayi, enerji, su, gıda, içecek, ticaret, ulaşım, lojistik ve finans gibi "stratejik sektörlerin" bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtiliyor.

Endonezya'da 1 Nisan'dan itibaren sübvansiyonlu yakıt alımlarının araç başına günlük 50 litre ile sınırlandırılacağı ancak toplu taşıma araçlarının bu sınırlamanın dışında tutulacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Zorunlu Uzaktan Çalışma Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
SON DAKİKA: Endonezya'da Zorunlu Uzaktan Çalışma Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
