Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı, 7.000 Metre Yüksekliğe Siyah Volkanik Küller Püskürttü - Son Dakika
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Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı, 7.000 Metre Yüksekliğe Siyah Volkanik Küller Püskürttü

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Müdahale Merkezi, Kuzey Maluku eyaletindeki Halmahera adasında bulunan Ibu Yanardağı'nın Pazar günü patlayarak 7.000 metre yüksekliğe ulaşan yoğun siyah volkanik küller püskürttüğünü bildirdi. Patlama sonucunda Ibu Yanardağı'nın tehlike statüsü en yüksek seviyeye çıkarıldı ve bölgeye kırmızı kod ile Havacılığa Yönelik Volkan Gözlem Bildirimi uyarısı yayımlandı.

03.06.2024 11:04
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CAKARTA, 3 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Müdahale Merkezi, Kuzey Maluku eyaletindeki Halmahera adasında bulunan Ibu Yanardağı'nın Pazar günü patlayarak 7.000 metre yüksekliğe ulaşan yoğun siyah volkanik küller püskürttüğünü bildirdi.

Ibu Yanardağı İzleme Sorumlusu Axl Roeroe, "Patlama yerel saatle 12.45'te meydana geldi ve 373 saniye sürdü" dedi.

Roeroe, böylece 16 Mayıs 2024'te Ibu Yanardağı'nın tehlike statüsünün en yüksek seviyeye çıkarılmasından bu yana en büyük patlamanın gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Merkez, Kuzey Maluku bölgesi ve çevresi için kırmızı kod ile Havacılığa Yönelik Volkan Gözlem Bildirimi uyarısı yayımladı.

Yetkililer ayrıca bölge sakinlerine aktif kraterin 7 kilometre kuzeyindeki ve 4 kilometre çevresindeki bölgeden uzak durmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Maluku, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı, 7.000 Metre Yüksekliğe Siyah Volkanik Küller Püskürttü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı, 7.000 Metre Yüksekliğe Siyah Volkanik Küller Püskürttü - Son Dakika
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