Endonezya'dan BM'ye Güvenlik Talebi

Endonezya, Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü personeli için güvenlik garantisi verilmesini talep etti.

Antara ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Sugiono, 3 Nisan'da BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait karargahta meydana gelen patlamada Endonezya uyruklu 3 askerin yaralanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sugiono, bölgedeki Endonezyalı personelin eğitim ve ekipmanlarının "barışı korumaya yönelik" olduğuna ve muharip operasyonlar için görevlendirilmediklerine dikkati çekerek, tüm barış gücü personeli için güvenlik garantisi sağlanmasını talep etti.

Sahadaki güvenlik prosedürlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Sugiono, "BM'den, UNIFIL'de görev yapanlar başta olmak üzere barış gücü personelinin güvenliğini yeniden değerlendirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sugiono, barış gücü askerlerine yönelik güvenlik garantilerinin tartışmaya açık olmadığının altını çizdi.

Öte yandan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto da sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Subianto, "barışı baltalayan ve ülkenin en değerli personelinin kaybına neden olan her türlü iğrenç eylemi şiddetle kınadıklarını" kaydetti.

UNIFIL'e ait karargahta 3 Nisan'da meydana gelen patlamada, Endonezya uyruklu 3 askerin yaralandığı bildirilmişti. Lübnan'ın güneyinde 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda da UNIFIL mensubu Endonezyalı 3 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.