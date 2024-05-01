Endonezya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Endonezya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Etti

Endonezya Dışişleri Bakanı Türkiye\'yi Ziyaret Etti

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Marsudi, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurgulayarak, Endonezya ve Türkiye'nin küresel barış ve refaha katkıda bulunan ülkeler olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin meselesine ilişkin olarak insanlık ve adaleti her zaman savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

01.05.2024 17:09
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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Biz insanlığı ve adaleti Filistin için her zaman savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Marsudi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Marsudi, iki ülke arasında güçlü ilişkiler olduğunu belirtti.

Retno Marsudi, Endonezya ve Türkiye'nin küresel barış ve refaha katkıda bulunmaya karar veren ülkeler olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını kutluyor olacağız. Bu, ikili ilişkilerimizi çok daha üst bir seviyeye getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ikili ilişkilerin ve küresel sorunların ele alındığını aktaran Marsudi, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerin seviyesinden son derece tatminkar bir seviyeye ulaştık ama aynı zamanda her iki tarafta da bunu daha da derinleştirme iradesi var. Endonezya ve Türkiye, geniş kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını tamamlamaya doğru ilerliyor. Bu yıl bu çerçevede gerçekleştireceğimiz beşinci tur görüşmelere hazırlanıyoruz. Bu zirvedeki nihai kararın, ikili ilişkimizi, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacağına inanıyorum."

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğine değinerek, görüşmede, 2 + 2 formatında bir toplantı gerçekleştirmeye karar verildiğini açıkladı.

"Bu çerçevede askeri alanda ve savunma sanayisindeki işbirliğinin de diyalog seviyesinde devam etmesini öngörüyoruz" ifadesini kullanan Marsudi, savunma sanayisinin geliştirilmesinde stratejik işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Marsudi, sınır ötesi suçla mücadele konusunu dile getirerek, "Terörizmle mücadele konusundaki mutabakat zaptı ve sınır ötesi suçlarla ilgili olarak anlaşmaların da en kısa sürede imzalanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Retno Marsudi, Türkiye için Endonezya'nın, Asya Pasifik bölgesinde en önemli ortaklardan biri olduğuna işaret etti.

"Biz insanlığı ve adaleti Filistin için her zaman savunuyoruz"

Görüşmede, küresel meselelerin ele alındığını yineleyen Marsudi, Endonezya ve Türkiye'nin bölgelerinde stratejik öneme sahip olduğunu aktardı.

Marsudi, görüşmede ele alınan en önemli konunun Filistin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Endonezya'nın bu konudaki pozisyonu son derece net. Biz insanlığı ve adaleti Filistin için her zaman savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Endonezya en acil bir biçimde kalıcı ateşkesin oluşturulması, aynı zamanda insani yardımın sağlanması, iki devletli bir çözümle ilgili olarak sürecin başlatılması ve Filistin'in de Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak kabul edilmesini hedefliyor."

Görüşmede, küresel güneyin ele alındığını anlatan Marsudi, "Bu bir gündem belirleme ve aynı zamanda köprülerin oluşturulması için farklı platformlarda son derece etkili olabilecek bir mekanizma. Bunun için acil ve küresel yönetişimi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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