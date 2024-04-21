Endonezya'nın Bali bölgesi, turistlere dang humması aşısı olmalarını tavsiye ediyor

CAKARTA, 21 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali bölgesel hükümeti, ülkede dang humması vakalarının artması nedeniyle adadaki yabancı turistlere dang aşısı olmaları çağrısında bulundu.
Bali Sağlık Kurumu Hastalık Önleme ve Kontrol Başkan Vekili Gusti Ayu Raka Susanti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, dang humması aşılarının henüz ulusal bir zorunluluk olmadığını ancak turistlere seyahatleri sırasında, özellikle de endemik bölgelere girdiklerinde sağlıklı kalmalarını sağlamak için aşı olmalarının tavsiye edildiğini söyledi.
Yerel medyanın aktardığına göre Susanti, "Dang humması aşılarını sadece turistler için değil, aynı zamanda tüm Bali halkının dang humması enfeksiyonlarından korunabilmesi için şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.
Endonezya genelinde artan vaka oranlarının ardından Bali'de dang hummasına ilişkin endişeler gündeme geldi. Bali bölgesel hükümetinin elinde, dang hummasına maruz kalan turist sayısına ilişkin spesifik bir veri bulunmamakla birlikte, eyaletteki genel dang humması oranı bu yılın Ocak ayından Nisan ayına kadar toplam 4.177 vaka ve 5 ölümle oldukça yüksek seyretti.
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