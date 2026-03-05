Endonezya, Orta Doğu Gerginliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
Endonezya, Orta Doğu Gerginliğine Dikkat Çekti

05.03.2026 10:40
Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, BAE ve Suudi Arabistan ile Orta Doğu'daki güncel durumu görüştü.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Sugiono, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptığını, BAE topraklarını da etkileyen saldırılar ve Orta Doğu'daki güncel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Endonezya'nın yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ilettiğini belirten Sugiono, "Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na bağlı kalınması konusundaki ilkesel tutumumuzu yineledim. Endonezya, gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları kararlılıkla desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sugiono, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde de Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyduğunu ifade ettiğini aktardı.

Uluslararası hukuk ve BM Şartı doğrultusunda egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladığının altını çizen Sugiono, Endonezya'nın gerilimin azaltılmasına yönelik desteğini ilettiğini ve tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırdığını ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Endonezya, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
