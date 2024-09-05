Filipinler, Alice Guo'yu iade aldı - Son Dakika
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Filipinler, Alice Guo'yu iade aldı

Filipinler, Alice Guo\'yu iade aldı

Endonezya, suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Filipinler'i terk eden eski belediye başkanı Alice Guo'yu ülkesine iade etti.

05.09.2024 23:48
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Endonezya, suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Filipinler'i terk eden eski belediye başkanı Alice Guo'yu ülkesine iade etti.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, polis yetkilileri, Guo'nun dün gözaltına alındığı Endonezya'ya gitti.

Endonezyalı yetkililerle yapılan görüşmenin ardından Guo'yu teslim alan Filipin polisi, eski belediye başkanını uçakla ülkeye getirdi.

Antara News'in haberine göre de Endonezya Ulusal Polisi, Guo'nun iadesi karşılığında Endonezya Ulusal Narkotik Ajansı tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranan Avustralyalı Gregor Johann Haas'ın iadesi için Filipin hükümeti ile görüşmeler yürütüyor.

Filipinli yetkililer, mart ayında Alice Guo'nun belediye başkanlığını yaptığı Tarlac ilinin Bamban bölgesinde "geniş bir dolandırıcılık merkezi" tespit etmişti.

Guo'nun bu merkezleri koruduğunu savunan yetkililer soruşturma başlatmış, Filipin polisi de bu merkezlere baskın düzenlemişti. Baskında, aralarında Çinli ve Vietnamlıların da bulunduğu yüzlerce işçinin zorla çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Guo ve bağlantılı 35 kişi hakkında kara para aklama suçlamasıyla Adalet Bakanlığı nezdinde birden fazla dava açılmıştı.

Filipinler Senatosu tarafından hakkındaki iddialara ilişkin ifadeye çağrılan Guo Senato'ya gelmeyi reddetmiş, eski belediye başkanı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Belediye başkanlığı yaptığı bölgede tespit edilen "dolandırıcılık merkezlerini" korumak, kara para aklamak, suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan Guo'nun "Çin adına casusluk" yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.

Temmuz sonunda ülkeyi terk ederek Malezya, Singapur ve en son Endonezya'ya kaçtığı bilinen Guo, dün Endonezya'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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