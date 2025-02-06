Endonezya, Trump'ın Vergilerine Karşı Ürün Çeşitlendirmeyi Güçlendiriyor - Son Dakika
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Endonezya, Trump'ın Vergilerine Karşı Ürün Çeşitlendirmeyi Güçlendiriyor

Endonezya, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı ürün çeşitlendirme stratejisini artıracak.

06.02.2025 12:02
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CAKARTA, 6 Şubat (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yeni gümrük vergilerinin ekonomide yol açabileceği olumsuz etkilerine karşı ürün çeşitlendirme stratejisini güçlendirmeyi planlıyor.

Ticaret Bakanı Budi Santoso çarşamba günü başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, "Trump, sanayilerin ABD'ye taşınmasını istiyor. Bu da ABD'de üretilmeyenler başta olmak üzere ürünleri çeşitlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu konuyu iş dünyasının aktörleriyle görüştük ve ticaret fazlamızı korumak için ürünleri nasıl çeşitlendirebileceğimize odaklandık" dedi.

Bakan ABD'nin korumacılık politikasının Endonezya üzerindeki doğrudan etkilerinin önemli düzeyde olmayacağını da savundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya, Trump'ın Vergilerine Karşı Ürün Çeşitlendirmeyi Güçlendiriyor - Son Dakika

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