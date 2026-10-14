Endonezya Turizm Bakanlığı, İsrail desteği gerekçesiyle Bocelli'de MUI kararına uyacak - Son Dakika
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Endonezya Turizm Bakanlığı, İsrail desteği gerekçesiyle Bocelli'de MUI kararına uyacak

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Endonezya Ulema Konseyi (MUI), İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin 31 Ekim'de Magelang ve 3 Kasım'da Cakarta'daki konserlerine karşı olduğunu bildirdi. Turizm Bakanlığı, MUI'nin kararına kesinlikle uyulacağını ve Filistin'i desteklediklerini açıkladı.

Endonezya Ulema Konseyi (MUI), hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşmede İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli'nin ülkede konser vermesine karşı olduklarını bildirdi.

MUI yetkilileri ve Endonezya Turizm Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan görüşmede, İtalyan sanatçı Bocelli'nin 31 Ekim'de Magelang kentinde ve 3 Kasım'da başkent Cakarta'da vereceği konserler gündeme geldi.

Konsey üyeleri, Bocelli'nin daha önce yaptığı İsrail yanlısı açıklamalara işaret ederek, sanatçının Müslümanların çoğunlukta bulunduğu ülkede konser vermesine karşı olduklarını belirtti.

MUI'den yapılan yazılı açıklamada, Bocelli'nin İsrail için 2010'da Los Angeles'ta yapılan bağış etkinliğinde sahne aldığı ve 2022'de Tel Aviv'de konser verdiği anımsatıldı.

Bakanlık MUI'nin aldığı karara uyulacağını açıkladı

Açıklamada, "Gazze'de insani hak ihlalleriyle bağlantılı askeri operasyonları finanse etmiş veya desteklemiş bir kişiye söz hakkı vermek, Endonezya ulusunun değerlerine ve MUI'nin dini rehberliğine aykırıdır." görüşü paylaşıldı.

Turizm Bakanlığı Sekreteri Bayu Aji ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetin tutumu net, Filistin'i destekliyoruz ve MUI liderlerinden gelen talimatları daha ayrıntılı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Ancak MUI halihazırda açıklama yapmışsa kararına kesinlikle uyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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