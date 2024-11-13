Endonezya ve Avustralya Ortak Tatbikat Yapıyor

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Endonezya ve Avustralya, imzaladıkları yeni savunma anlaşmasının ardından ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Avustralya-Endonezya savunma işbirliği anlaşması kapsamında iki ülke orduları yeni tatbikat başlattı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Cava adası açıklarında "Keris Woomera 2024" (KW24) adıyla düzenlenen tatbikat 4 gün sürecek.

Hava, deniz ve amfibi unsurları dahil yaklaşık 2 bin askerin katılacağı tatbikatta çıkarma harekatı, çatışma dışı tahliye ile afet senaryoları simüle edilecek.

Endonezyalı Yarbay Empri Airudin, tatbikata ilişkin, "Ortak tatbikat Endonezya ve Avustralya arası birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlıyor." dedi.

Avustralya Amfibi Görev Gücü Komutanı Yüzbaşı Chris Doherty, açıklamasında, tatbikatın, görev gücünün tüm yönlerini test edeceğini bildirdi.

Doherty, "(Tatbikat) tüm bileşenlerin Endonezyalı ortaklarımızla uyumlu bir ekip olarak etkili bir şekilde birlikte çalışmayı sağlayacak." diye konuştu.

Hint-Pasifik'te kıyı komşusu Avustralya ve Endonezya, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ağustosta "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

Geçen ay Devlet Başkanlığını üstlenen eski Savunma Bakanı Prabowo Subianto yönetiminde Endonezya'nın savunma angajmanlarını artırabileceği kaydediliyor.