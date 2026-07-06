Endonezya ve Singapur'dan Malakka Boğazı Mutabakatı - Son Dakika
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Endonezya ve Singapur'dan Malakka Boğazı Mutabakatı

06.07.2026 16:50
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Subianto ve Wong, Malakka Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Malakka Boğazı'nı "açık, güvenli ve erişilebilir" tutma konusunda mutabık kaldı.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Subianto ve Wong, görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Malakka Boğazı konusunu ele aldıklarını aktaran taraflar, bu stratejik geçidi "herkese açık, güvenli ve erişilebilir" tutacaklarını taahhüt etti.

Subianto, "Endonezya ve Singapur, Malakka Boğazı üzerinden doğrudan birbirine sınırı olan ülkelerdir. Malakka Boğazı'nın tüm taraflar için serbest bir geçit olarak korunması iki ülkenin ortak çıkarıdır." dedi.

Boğaz'da güvenliğin ve barışın korunması gerektiğini vurgulayan Subianto, bunu ve "erişime ihtiyaç duyan herkes için ulaşılabilir kalmasını" sağlamak amacıyla Malezya ve Tayland ile de koordinasyonu sürdüreceklerini söyledi.

Wong ise büyük ticaret rotalarını işlevsel ve güvenli tutmanın öneminin Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında yeniden anlaşıldığını ifade ederek, "Singapur ve Endonezya, Malakka Boğazı'na kıyısı olan ülkeler olarak stratejik açıdan aynı çizgide yer alıyor." diye konuştu.

Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayarak Orta Doğu'daki tedarikçiler ve Asya'daki alıcılar arasında en kısa deniz yolunu oluşturan Malakka Boğazı, Endonezya, Malezya ve Singapur arasında yer alıyor. Boğaz, petrol transit geçiş hacmi açısından dünyadaki en büyük dar geçit olarak stratejik önem arz ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya ve Singapur'dan Malakka Boğazı Mutabakatı - Son Dakika

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