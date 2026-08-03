Endonezya ve Tayland Liderleri Görüştü

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Antara ajansının haberine göre Subianto, ülkesini ziyaret eden Anutin ile başkent Cakarta'da görüştü.

Subianto, Tayland ile geçen yıl stratejik ortaklık seviyesine yükselttikleri ikili ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Anutin ile dış politika ve uluslararası ilişkiler konularını ele aldıklarını ifade etti.

Endonezya-Tayland ilişkilerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin "daha istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesine katkı sağlayacağı" değerlendirmesinde bulunan Subianto, ortaklıklarının geleceğe odaklı olması ve iki ülkenin ordusunun ortak askeri tatbikatları artırmasını desteklediğini ifade etti.

Görüşmede, güvenlik, ekonomik kalkınma ve sosyo-kültürel sektörlerde işbirliği için kapsamlı bir kılavuz niteliği taşıyan "2026-2030 Endonezya-Tayland Stratejik Ortaklık Yol Haritası" uygulamaya alındı.

Anutin'in ziyareti, "son 15 yıldır bir Tayland başbakanının Endonezya'ya yaptığı ilk ziyaret" olma özelliği taşıyor.