Endonezya, yabancı yatırımcıları yeşil endüstriye davet ediyor

Güncel

CAKARTA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya, yabancı yatırımcıları Kuzey Kalimantan'da karbon yakalama ve depolama dahil olmak üzere yeşil endüstrinin geliştirilmesine katılmaya davet etti.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan Çarşamba günü Cakarta'da düzenlenen 2. Uluslararası ve Endonezya Karbon Yakalama ve Depolama Forumunun açılışında, "Karbon yakalama ve depolama endüstrisinin gelecekte büyük bir iş kolu haline gelmesini istiyoruz. Bu nedenle yabancı yatırımcıları Kalimantan'da faaliyet göstermeye davet ediyorum" dedi.

Kuzey Kalimantan'daki yeşil sanayi bölgesinde 3 milyon ton elektronik alümina ve 5 milyon ton çelik üretilmesi öngörülüyor.

Bölgede ayrıca 265 gigavatsaat kapasiteli yeni enerji bataryaları ve 1,4 milyon ton polisilikon üretilecek.

Luhut, bölgedeki yeşil ürünlerin yedi ila sekiz yıl içinde görünür hale geleceğini öngörüyor. Hükümet, yatırımcıların Endonezya'da karbon yakalama ve depolama dahil olmak üzere yeşil endüstri kurmalarına yardımcı olmak için verimliliği artırmayı ve yasaları kolaylaştırmayı hedefliyor.