Endonezyalı Barış Gücü Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti

31.03.2026 12:42
Endonezya, Lübnan'da 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı, toplam ölü sayısı 3'e yükseldi.

Endonezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki 2 Endonezyalı barış gücü askerinin daha hayatını kaybettiğini doğruladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yürütülen insani yardım görevi sırasında dün 2 askerin daha yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise ağır yaralandığını teyit etti.

Bakanlık, yaralı askerlerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir sağlık kuruluşunda yoğun tıbbi tedavi gördüğünü aktardı.

Saldırıya ilişkin ayrıntı vermeyen Bakanlık, bölgede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla UNIFIL ile koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.

Lübnan'da barış gücü görevini yerine getirirken hayatını kaybeden Endonezya askeri sayısı 3'e yükseldi.

Endonezya'dan kınama mesajı

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, UNIFIL bünyesindeki Endonezyalı askerlerinin hayatını kaybetmesi şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Kısa süre içinde Endonezyalı barış gücü askerlerine karşı bu iğrenç saldırının tekrarlanması kesinlikle kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Bu saldırının, Lübnan'ın güneyinde güvenlik ortamının "ciddi kötüleştiğini" ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarının BM barış gücü askerlerini tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada, "Endonezya, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını şiddetle kınamaya devam ediyor." ifadesine yer verilerek, saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

BM barış gücü askerlerinin güvenliğinin tartışma konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "(BM barış gücü askerlerine) Herhangi bir zarar, uluslararası hukukun ciddi ihlali anlamına gelir ve yanıtsız kalmamalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, bu olayların derhal soruşturulması çağrısında bulunularak sorumlulardan hesap sorulması gerektiği kaydedildi.

Olay

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail topçu birliklerinin ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

