Endülüs'te Orman Yangını: 12 Ölü, 23 Kayıp - Son Dakika
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Endülüs'te Orman Yangını: 12 Ölü, 23 Kayıp

Endülüs\'te Orman Yangını: 12 Ölü, 23 Kayıp
10.07.2026 21:43
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İspanya'nın Almeria kentindeki orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kayboldu.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ormanlık alanında çıkan yangınlarda ölü sayısı 12'ye çıkarken, 8 yaralı ve 23 kayıp olduğu bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti başkanı Juan Manuel Moreno, Almeria'nın Los Gallardos bölgesindeki yangında en az 12 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Moreno, ölenlerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu (İngiliz ve Belçikalı) olduğunu, yaralı 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.

"Büyük bir trajediyle karşı karşıyayız ve kayıp kişilerin yeni can kayıplarına dönüşmemesini umuyoruz." diyen Moreno, kopan özel bir elektrik hattından kaynaklanan yangının saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarların etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin sadece 2 saat içinde 15 kilometre ilerlediğini ve şu ana kadar 4 bin hektarlık bir alanı etkilediğini ifade etti.

Moreno, "Can kaybı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla erişilmesi çok zor olan bölgeler bulunuyor. Kayıp 23 kişiyi sağ salim bulmayı ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını umuyoruz. Arzulanan sonuç budur ve tüm yetkililer, bu kabusa bir son vermek için mümkün olan her yolla çaba göstererek bu doğrultuda çalışmaktadır." dedi.

Karadan ve havadan yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Los Gallardos'daki yangınlardan dolayı yaklaşık 1500 kişi evlerinden tahliye edildi.

İspanya'nın 860 farklı noktasında orman yangınları sürüyor

Diğer yandan İspanya'daki orman yangınlarının gerçek zamanlı olarak gösterildiği "incendiosespana.es" sitesindeki bilgilere göre ülke genelinde mevcut durumda 860 noktada orman yangınlarının devam ettiği görüldü.

Bu yangınlar arasında Endülüs bölgesinin diğer bir kenti Malaga, ülkenin ortasında bulunan Toledo ve Avila kentleri ile Katalonya bölgesinin Lleida ve Girona kentlerinin dağlık yerlerinde hafta içinde çıkan ve devam eden yangınlar öne çıkıyor.

Sivil koruma ve itfaiye yetkilileri, yangınlar henüz kontrol altına alınmasa da hızının oldukça yavaşladığını, tahliye edilen bölge sakinlerinin çoğunluğunun evlerine geri dönmesine izin verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Endülüs, İspanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endülüs'te Orman Yangını: 12 Ölü, 23 Kayıp - Son Dakika

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