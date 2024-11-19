Enel'den 43 Milyar Euro'luk Enerji Yatırımı

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ROMA, 19 Kasım (Xinhua) -- İtalyan enerji grubu Enel, önümüzdeki üç yıl içinde enerji şebekesi verimliliğini iyileştirmek ve yenilenebilir enerji üretimini artırmak amacıyla yaklaşık 43 milyar euroluk (45,6 milyar ABD doları) bir harcama planı açıkladı.

Enel grubunun pazartesi günü yaptığı açıklamada şebekelerini iyileştirmek ve genişletmek için toplam 26 milyar euro harcayacağı, bu tutarın yüzde 78'inin İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'da, kalan kısmının ise Latin Amerika'da kullanılacağı belirtildi.

Yatırım planındaki bir sonraki en büyük kategorisini oluşturan ve şirketin yenilenebilir enerji üretimini artırmak amacıyla yapacağı 12 milyar euroluk bütçe ile ise şirket, karada rüzgar enerjisi üretimi, hidroelektrik enerjisi üretimi ve bataryalar aracılığıyla tahminen 12 gigavat ek üretim kapasitesi oluşturacak.

Şirket, 2027 yılına kadar toplam yenilenebilir enerji üretimini yüzde 15 artırarak 76 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada söz konusu yatırımın şirketin "karlılığını, esnekliğini ve direncini" iyileştirirken, "süreçlerin, faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin sürekli optimizasyonu ile verimliliği ve etkinliği" artıracağı belirtildi.

Söz konusu yatırımla ilgili bilgiler, Enel'in 2025-2027 stratejik planı kapsamında açıklandı. Yeni stratejik plandaki toplam yatırım tutarı, bir önceki stratejik plandan yaklaşık 7 milyar euro daha yüksek.