Enerji teknolojisi ekipmanları fuarı Qingdao'da 100'den fazla katılımcıyla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde 2026 Uluslararası Enerji Teknolojisi Ekipmanları Fuarı çarşamba günü başladı. Yaklaşık 12.000 metrekarelik sergi alanında düzenlenen fuar, enerji ekipmanları sektöründen 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
QİNGDAO, 25 Kasım (Xinhua) -- 2026 Uluslararası Enerji Teknolojisi Ekipmanları Fuarı çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başladı.
Yaklaşık 12.000 metrekarelik sergi alanında düzenlenen etkinlik, enerji ekipmanları sektöründen 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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